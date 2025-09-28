Nzola: “Traversa? Oggi siamo stati sfortunati”

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, MBala Nzola ha commentato la partita ai microfoni di DAZN:
“Traversa? Siamo stati un po’ sfortunati. Abbiamo giocato bene, la squadra è in crescita e speriamo di vincere presto. Serve solo che la palla entri dentro la porta.”
Sulla collaborazione con Akinsanmiro: “E’ il mio ‘player’, l’ho già detto. È troppo forte come giocatore.”
