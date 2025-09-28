Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Nzola: “Traversa? Oggi siamo stati sfortunati”

news viola

Nzola: “Traversa? Oggi siamo stati sfortunati”

Nzola: “Traversa? Oggi siamo stati sfortunati” - immagine 1
Le parole dell'ex attaccante della Fiorentina ai microfoni di Dazn
Redazione VN

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, MBala Nzola ha commentato la partita ai microfoni di DAZN:

Traversa? Siamo stati un po’ sfortunati. Abbiamo giocato bene, la squadra è in crescita e speriamo di vincere presto. Serve solo che la palla entri dentro la porta.”

Sulla collaborazione con Akinsanmiro: “E’ il mio ‘player’, l’ho già detto. È troppo forte come giocatore.”

Leggi anche
Gilardino: “Il rigore era netto. Non condivido la decisione su Meister”
Bucchioni: “L’errore non sta solo in Pioli, ma nel mercato”. E ne ha per tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA