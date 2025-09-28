Cecchi: “Fiorentina come l’isola che non c’è. Siamo davvero solo questo?”

Il commento amaro di Stefano Cecchi a Radio Bruno

Redazione VN 28 settembre - 17:24

Dopo il pareggio 0-0 tra Pisa e Fiorentina, Stefano Cecchi non nasconde il suo disappunto: “Una delusione, un dispiacere. La Fiorentina può soccombere tecnicamente anche da giocatori come Aebischer e Marin? Purtroppo sì, è successo anche contro Cagliari e Torino. Questa Fiorentina può essere solo quella che vediamo: un’isola che non c’è, senza continuità.”

Secondo Cecchi, la squadra viola ha bisogno di una guida chiara: “La rotta deve trovarla Pioli, che ne ha le capacità. Ma la Fiorentina non è ancora squadra: va avanti solo a strappi. Paradossalmente, bisogna anche ringraziare l’arbitro. L’unico aspetto positivo, incredibilmente, è il punto conquistato.”

Sul piano tecnico, il commentatore aggiunge: “Sul gol annullato a Meister credo che l’arbitro si sia comprensibilmente applicato al regolamento. Sul possibile rigore per il Pisa, la mano di Pongracic era larga: se non fosse stato dato, mi sarei arrabbiato.”

Cecchi chiude con una riflessione più ampia sul momento viola: “Questa Fiorentina non ha il fuoco dentro e l’allenatore non può non avere le sue colpe.”