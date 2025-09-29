Mazze e minacce tra ultras pisani e viola: ma le forze dell’ordine placano tutto

Nessun ferito

Redazione VN 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 07:40)

Quasi come un appuntamento all’Ok Corral dei tempi moderni. Poco dopo le 9 circa duecento tifosi della Fiorentina, tutti senza biglietto, sono comparsi alla periferia di Pisa, in un grande parcheggio scambiatore. Prima hanno intonato qualche coro e srotolato un grande striscione contro il caro biglietti (un tagliando del settore ospiti dell’Arena Garibaldi costava 49 euro, motivo per cui gli ultras viola avevano annunciato che non sarebbero stati presenti sugli spalti).

Poi hanno cominciato a muoversi in gruppo per le strade di una zona residenziale della periferia pisana. Probabilmente avendo anche un’idea abbastanza chiara di dove andare perché a un certo punto sulla loro strada hanno incrociato forse non casualmente, pure i tifosi pisani. E da ambo le parti sono spuntati mazze e bastoni.

L’intervento tempestivo e massiccio delle forze dell’ordine, però, ha evitato il peggio disperdendo gli ultras che si fronteggiavano da ambo le parti. Non sono stati segnalati feriti, ma sull’asfalto sono rimaste mazze, bastoni e ombrelli. E nel corso dei tafferugli sono state esplose pure tre bombe carta. Un monito per indicare quel che poteva essere e fortunatamente non è stato. Lo scrive il Corriere dello Sport.