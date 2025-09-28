Fazzini 6 - Unico a non calare mai di ritmo nel corso della partita. Poi sbaglia anche lui, ma fra le linee è costretto a catare e portare la croce. La sensazioneè che oggi sia imprescindibile.
Pisa-Fiorentina, pagelle VN: Nicolussi fermo, Gud trasparente. Si salvano in pochi


Nicolussi Caviglia 5 - Lento, sembra un video YouTube impostato a velocità x0.75. Mai nel vivo della partita, spesso protagonista in negativo con errori banali. E infatti la squadra non gira. Male.
Gudmundsson 5 - Dall'elemento di maggior qualità tecnica della squadra ci si aspetta sempre qualcosa in più. E invece è quasi come avere un uomo in meno. Non riesce praticamente mai ad accendere Kean. Gara trasparente.
