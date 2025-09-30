Dopo gli scontri prima del derby di Pisa che hanno coinvolto gli ultras della Fiorentina, il Viminale intende monitorare con maggiore attenzione il comportamento della tifoseria viola, che negli ultimi mesi si è resa protagonista di diversi episodi violenti, sia in Italia che all’estero.
La Nazione
Fiorentina, tifo viola sotto gli occhi del Viminale. E adesso cosa succede?
Rischio grosso per la Curva Fiesole
Oltre ai Daspo in arrivo, il Ministero dell’Interno vorrebbe stilare una sorta di graduatoria del rischio, valutando il comportamento dei tifosi della Fiorentina per decidere se autorizzare o meno le trasferte in occasione delle gare fuori casa. Analogo controllo potrebbe riguardare anche i sostenitori del Pisa.
Per quanto riguarda i tifosi pisani, al momento non è previsto alcun divieto di trasferta, nonostante alcune loro condotte non siano passate inosservate. Durante la partita, infatti, dalla curva sud – adiacente al settore ospiti – sono stati lanciati oggetti verso i tifosi viola, tra cui bottigliette d’acqua, accendini e piccoli bulloni rivestiti di carta stagnola. Lo scrive la Nazione.
