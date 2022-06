Vitale a VN: “Torreira lo venderanno a 5 milioni. Italiano? Non avrei rinnovato”

"Sono sincero, io non lo avrei rinnovato. Ma non perché non abbia fatto bene, anzi, ma perché mi hanno insegnato che nel calcio i programmi si fanno anno per anno. Se Italiano quest'anno rifarà bene, come credo proprio accadrà, e arriverà a bussare il Milan alla sua porta non credo che il tecnico rifiuti. Gli allenatori andrebbero valutati una stagione per volta. Ma basta con queste clausole che sono tutte buffonate, ma chi avrebbe pagato 10 milioni per prendere il mister? Il prossimo anno si vedrà come saranno andate le cose, io ho qualche anno di esperienza e ripeto, non gli avrei offerto il rinnovo visto che esisteva già un contratto".