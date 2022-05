Zoff a VN: “ACF da Europa. Firenze mi ha insegnato a non mollare nella vita”

L'ex portiere e Firenze nel cuore: "La Fiorentina mi ha insegnato tanto"

Vincenzo Pennisi

"Buon pomeriggio, di cosa parliamo?".

"Di Fiorentina, le va?".

"Con grande piacere".

Quando c'è da parlare di calcio Dino Zoff, uno dei signori di un calcio ormai evaporato, non si tira mai indietro. E se c'è di mezzo la Fiorentina lo storico ex portiere lo fa ancora più volentieri. I ricordi di Firenze sono brevi ma intensi, utili per aver costruito delle certezze nella vita di Zoff anche non prettamente legate al mondo del pallone.

Dino, la sta sorprendendo questo campionato?

"E’ una stagione molto avvincente In alto ci sono le due squadre che hanno meritato più di tutte, anche su una delle due rischia di veder saltare per aria tutto. In questo campionato abbiamo visto un po' di tutto, errori gravi che rischiano di far saltare scudetti , passaggi del turno e qualificazioni in Europa"

Come giudica la stagione della Fiorentina?

"Direi positiva, sta lottando per l'Europa e lo farà fino alla fine, credo possa qualificarsi. Non era facile da prevedere considerando come sono andate le ultime stagioni".

Le piace Italiano?

"E' un allenatore giovane e con idee chiare. Il lavoro che ha svolto in questo anno non era per niente scontato. La Fiorentina gioca un calcio vivace e allo stesso tempo equilibrato, tralasciando la sconfitta con l'Udinese (ride ndr)".

Sono un caso gli errori dei portieri di questi tempi?

"Non dobbiamo mai dimenticare che il saper giocare con i piedi deve essere un requisito secondario per un portiere, non primario. Oggi ci si assumono rischi che non trovo utili".

Ieri abbiamo visto quanto San Siro sia stato determinante nello spingere l'Inter. Il Franchi può giocare un ruolo simile?

"Assolutamente sì, il calcio è dei tifosi e sappiamo quanto sia importante avere uno stadio pieno. E il pubblico della Fiorentina è particolarmente caloroso, lo ricordo bene".

E cosa ricorda della sua Fiorentina?

"Sono arrivato dopo due allenatori e ho portato la barca in porto in un mare in tempesta. Mi ritengo soddisfatto del lavoro che ho svolto su quella panchina, non perdere la testa era basilare, sono orgoglioso di aver salvato la Fiorentina, molto. Credo di aver avuto un buon merito. Firenze mi ha insegnato quanto sia importante non mollare mai nella vita".