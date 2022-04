Pieraccioni a VN: “E’ il mio film più corretto. Cielo bianconero? Meglio viola”

Il regista ha presentato il nuovo film

Vincenzo Pennisi

Il famoso attore e regista toscano Leonardo Pieraccioni torna al cinema con il nuovo film "Il Sesso degli Angeli". L'artista ha presentato il suo quattordicesimo prodotto nel corso di una conferenza stampa organizzata al Cinema Uci di Campi Bisenzio. Anche ViolaNews ha preso parte all'evento e ha raccolto le dichiarazioni dell'artista:

IL FILM - "E nato in un modo strano e impensabile. Avevamo scritto già 40 pagine di sceneggiatura e ad un certo punto ho detto al mio produttore esecutivo che l'idea di base non era così accattivante come quella di un prete di provincia che ereditava un bordello in Svizzera. Ci siamo guardati in faccia sorpresi e abbiamo convenuto che fosse interessante provare a buttare giù questa trama. Il giorno dopo ero a casa dello sceneggiatore Bologna e abbiamo riscritto tutto".

LO SPORT - "Nel film si parla in alcune scene anche di questo, di come il mondo di oggi scorra via sui cellulari e virtualmente. A volte usciamo di casa e il cielo sembra bianco e nero, anzi no! Ora non si può dire dopo l'altra sera, non è proprio il caso, meglio viola".

RITORNO AL PASSATO - "Con questo film mi sembra di essere tornato ai miei esordi. Questo e Se Son rose sono stati scritti e girati in maniera più libera. In passato, per attirare maggior pubblico, siamo andati ad incastonarci anche in riproposizioni di meccanismi che avevano funzionato in passato".

CORRETTO - "Penso che questo sia il mio film più corretti, tra i migliori. Politically correct? Sento troppe esagerazioni, magari una volta eravamo anche troppo ruvidi, però ora è davvero troppo".

L'AMICO VIOLA - Non manca come al solito un pensiero sull'amico Massimo Ceccherini, come Pieraccioni noto tifoso viola: "Ormai si sta evolvendo e negli ultimi due film di Garrone ha messo lo zampino come sceneggiatore. Del resto sta arrivando agli 80 anni, come il suo personaggio in Il sesso degli angeli".