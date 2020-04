Masini a VN: “Antognoni mi ha cambiato la vita. Il prossimo mercato dipenderà da un fattore”

In uno dei tanti appuntamenti su Instagram con Violanews.com, abbiamo scambiato 4 chiacchiere con il noto cantautore e grande tifoso della Fiorentina, Marco Masini. Vi riproponiamo i passaggi più significativi:

Ripresa della Serie A?

“Purtroppo è difficile fare qualsiasi tipo di previsione con questo virus. Comunque credo che il calcio deciderà di non partire per mille motivi. È una questione di salute per calciatori e soprattutto addetti ai lavori. In ogni caso ripartire a porte sarebbe veramente triste, il calcio è partecipazione. Quando tutto passerà anche il calcio e la nostra passione torneranno quelle di prima.

L’episodio di Sanremo con Amadeus?

Io non sapevo niente, ero dietro le quinte. Ci preparano solo poco prima di entrare. Mi sono trovato Amadeus con la maglia della Juve sul palco ed onestamente mi sono sorpreso. Ho capito dopo che era un segno di sportività ed aveva anche quella dell’inter. Quando sei su un palco per cantare ed entrano in mezzo le dimensioni calcistiche si rimane un pò spiazzati.

Nazionale cantanti?

Adesso ho appeso gli scarpini al chiodo. Sono diventato allenatore in seconda e mi occupo della direzione tecnica. È bello vedere tanti giovani che vogliono entrare nel mondo della solidarietà. In tanti anni abbiamo realizzato progetti concreti in tutto il mondo.

La mia prima volta con la Fiorentina?

Ricordo che quando ero giovane mio padre mi portava a vedere la Fiorentina in Maratona. La mia vita è stata condizionata da tre uomini importanti con lo stesso nome, Giancarlo. Mio padre, il mio produttore e Giancarlo Antognoni, un mio amico ed una grande persona. Giancarlo sarà sempre il capitano eterno di questa squadra insieme a Davide Astori.

Prossimo calciomercato?

Dipenderà dall’allenatore. Dispiace moltissimo che Beppe Iachini non abbia potuto finire il campionato. Beppe è un grande professionista ma temo che possa essere presa una decisione in funzione di un nuovo percorso. Se ci sarà un nuovo allenatore dovremo valutare il modulo e stile di gioco, solo a quel punto si valuterà le mosse sul mercato. Quando è arrivato Iachini eravamo messi davvero male, purtroppo il suo progetto è rimasto a metà ed è difficile valutalo. Sarà la società a decidere, non è semplice.

Scrivere canzoni per la Fiorentina?

La squadra gigliata mi ha sempre ispirato passione ed amore. Prima di iniziare un concerto se la Fiorentina ha perso mi girano un pò le scatole, poi vedo il pubblico e tutto mi passa. L’inno di Narciso Parigi comunque fa parte della storia e non potrà mai essere sostituito da nessuno. Fa parte della storia della Fiorentina.

Come valuto la rosa attuale?

Nel mercato invernale sono arrivate forze fresche. Poi c’è Castrovilli che ormai è una realtà, insieme ad Amrabat possono fare scintille. Forse manca un regista, il nuovo Pizarro, a quel punto avremmo un reparto davvero eccezionale. Anche Kouamè non mi dispiace, prima dell’infortunio avevo mostrato grandi doti tecniche e fisiche. Tornerà sicuramente utile, così come Vlahovic. Il serbo, nonostante le buonissime prestazioni, può ancora migliorare molto e diventare un punto di riferimento per la squadra.”

