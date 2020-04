WikiPedro a VN: “Vi racconto la mia esperienza nelle giovani Viola. Babacar campione, Piccini la sorpresa”

Non solo le nostre varie rubriche e le interviste esclusive: Violanews.com sfrutta al massimo le potenzialità di Instagram e vi propone una serie di appuntamenti live con protagonisti passati, presenti e futuri della Fiorentina. Stasera, alle 19:00, si è collegato con noi Pietro Resta, in arte WikiPedro. Noto video-blogger e prodotto del vivaio viola.

L’esperienza nelle giovanili viola? Ero un terzino di spinta tifosissimo della Fiorentina. Giocare nel settore giovanile era un onore ma non sono trattato bene. Per questo motivo, per qualche anno, ho vissuto un rapporto di amore-odio con la squadra gigliata. È stato come essere tradito dalla fidanzata che ami. Sono stato lasciato male, per un paio di anni non ne volevo sapere, poi chiaramente si mettono da parte vecchi contrasti e tutto torna come prima. Ero nella rosa della Fiorentina allievi del 2008, insieme ai vari Babacar, Iemmello, Carraro e Camporese. Giocai fino a marzo poi venni tagliato dopo un prestigioso torneo. Ero un bravo ragazzo ma venni messo fuori rosa senza partecipare alle fasi finali del campionato. Non ci furono spiegazioni o incontri. Ero stato scartato, ma essere retrocesso con i ragazzini più piccoli mi sembrò veramente troppo. Inoltre non mi dettero la possibilità di svincolarmi. Mi fecero stare male un’estate intera, mi lasciarono libero soltanto l’ultimo giorno di mercato e mi accasai al Siena.

Sui tanti compagni di squadra che hanno fatto carriera.Ricordo che Babacar era un ragazzo taciturno, era arrivato dal Senegal e parlava poco italiano. Molto introverso ma senza subbio è il giocatore più forte con cui abbia mai giocato, grandissimo talento. Con Carraro non avevo rapporto, era il top player e leader della squadra ma si vedeva che era già al massimo del suo potenziale. Lo spogliatoio era poco unito e diviso in gruppetti. Invece Iemmello e Camporese, pur essendo forti, mostravano grandi margini di miglioramento e così è stato. La sorpresa più grande è stata senza alcun dubbio l’ascesa di Piccini. Tecnicamente era già bravo ma nell’arco di un anno è esploso fisicamente diventando enorme. Da ala offensiva è stato spostato terzino e questa è stata la sua fortuna, con la sua prepotenza fisica faceva la differenza.