Ferrara: “Beltran? Ha fallito a Firenze e Valencia, sorprende il suo no al River”

Il commento del giornalista Benedetto Ferrara sul no di Lucas Beltran al River Plate e sul momento della Fiorentina

Redazione VN 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 10:18)

Il calciomercato della Fiorentina si accende all'improvviso, regalando una ventata di freschezza nel pieno del caldo estivo. L'arrivo del giovane difensore brasiliano Viery dal Gremio per 17 milioni di euro ha riattivato l'entusiasmo e le discussioni tra i tifosi viola. Un colpo lampo firmato Fabio Paratici che traccia una linea chiara sulla filosofia del club: investire su giovani di grande prospettiva.

Sulle pagine de La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha analizzato i temi caldi del momento in casa viola, soffermandosi sia sul nuovo acquisto che sull'enigma legato al futuro di Lucas Beltran, reduce dal prestito in Spagna e al centro di un vero e proprio intrigo di mercato per via del suo rifiuto al ritorno in patria.

"Viery un soffio di vento fresco, Paratici ha puntato forte" — Ferrara ha accolto con grande favore l'acquisto del centrale classe 2005, sottolineando l'importanza dell'operazione:

"Un soffio di vento fresco irrompe a sorpresa nell'afa che ci avvolge: primo colpo di mercato, la Fiorentina ha preso Viery, difensore brasiliano del Gremio. Costo: 17 milioni di euro. Wow. Le chat dei tifosi accaldati e annoiati riprendono vita. Finalmente qualcosa su cui discutere. Paratici non ha fatto discorsi e ha puntato forte per un ragazzo mancino del 2005. Il segnale c'è davvero. La Fiorentina si è mossa subito per evitare di farsi soffiare un talento. Questo dovrebbe essere Viery, visto il costo dell'operazione. Il fatto che sia un giovane spiega bene la filosofia della società. Se c'è da investire è bene farlo su ragazzi con margini di crescita."

Il caso Beltran: "Perché rifiuta il River?" — La nota dolente e più sorprendente, secondo il giornalista, riguarda invece la situazione logistica e psicologica di Lucas Beltran. Nonostante il forte forte interesse del River Plate, club in cui è cresciuto ed era pronto a riabbracciarlo, l'attaccante argentino continua a fare muro per rimanere in Europa, una scelta che lascia non pochi dubbi:

"Tornando alle faccende di casa nostra sorprende il no di Beltran al ritorno al River, che era deciso a riprenderselo. Col massimo rispetto per un bravo e diligente professionista viene da chiedersi come mai rifiuti costantemente di tornare a casa. Ha fallito a Firenze, ha fallito a Valencia, due domande se le sarà fatte, no? Vabbè, è suo diritto voler restare in Europa, ci mancherebbe. Viene il sospetto che forse in Argentina ha una valanga di multe arretrate che lo aspettano. Scherziamo Lucas, buona fortuna."