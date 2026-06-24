CorSport: “Beltran in silenzio, la Fiorentina non la prende bene”. E adesso?

Lucas Beltran è sempre più vicino all’addio alla Fiorentina. Il River Plate, club in cui è cresciuto, ha già trovato un’intesa

Redazione VN 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 08:28)

Lucas Beltran è sempre più vicino all’addio alla Fiorentina. Il River Plate, club in cui è cresciuto, ha già trovato un’intesa di massima con i viola sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Nell’accordo sarebbe inoltre previsto il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

L’operazione, però, resta bloccata dalla decisione dell’attaccante argentino. Beltran non ha ancora comunicato la propria scelta e dall’Argentina filtrano dubbi sulla sua volontà di tornare in patria. Il centravanti, legato alla Fiorentina da altri due anni di contratto e con un ingaggio da circa 1,8 milioni netti a stagione, starebbe valutando tutte le opzioni prima di dare una risposta definitiva.

In casa viola cresce l’impazienza per il silenzio del giocatore. Già la scorsa estate Beltran aveva fatto saltare un trasferimento al Flamengo quando l’accordo tra i club era ormai definito, scegliendo poi il prestito al Valencia. Adesso Paratici e Goretti stanno cercando di convincerlo ad accettare il River Plate, che dopo aver seguito Giovanni Simeone ha deciso di puntare con forza sul ritorno del “Vikingo”. Lo scrive il Corriere dello Sport.