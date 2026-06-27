Nuova svolta nella trattativa per il trasferimento di Lucas Beltran. Fiorentina e River Plate mantengono l'intesa totale per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante, ma la novità sostanziale riguarda la posizione del giocatore.
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VIOLA NEWS calciomercato Svolta Beltran? Di Marzio: “Nuovi dialoghi con il River Plate”
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Svolta Beltran? Di Marzio: “Nuovi dialoghi con il River Plate”
Si apre una porta per la cessione di Beltran al River Plate? L'accordo tra club c'è, manca ancora il sì definitivo dell'argentino
La situazione ha subito un'accelerazione improvvisa. Solo pochi giorni fa, i media argentini davano per certo il "no" secco del centravanti al ritorno in patria. Le indiscrezioni della stampa sudamericana descrivevano un calciatore intenzionato a rifiutare la destinazione, bloccando di fatto l'operazione.
Il quadro raccontato da Gianluca Di Marzio, però, potrebbe ribaltare le carte in tavola. L'attaccante viola e il suo entourage, dalla serata di ieri, 26 giugno, sarebbero in dialogo con il club di Buenos Aires. L'argentino starebbe infatti discutendo i dettagli del contratto per trovare il giusto accordo. Manca ancora l'ok definitivo.
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