Svolta Beltran? Di Marzio: “Nuovi dialoghi con il River Plate”

Nuova svolta nella trattativa per il trasferimento di Lucas Beltran . Fiorentina e River Plate mantengono l' intesa totale per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante , ma la novità sostanziale riguarda la posizione del giocatore.

La situazione ha subito un'accelerazione improvvisa. Solo pochi giorni fa, i media argentini davano per certo il "no" secco del centravanti al ritorno in patria. Le indiscrezioni della stampa sudamericana descrivevano un calciatore intenzionato a rifiutare la destinazione, bloccando di fatto l'operazione.

Il quadro raccontato da Gianluca Di Marzio, però, potrebbe ribaltare le carte in tavola. L'attaccante viola e il suo entourage, dalla serata di ieri, 26 giugno, sarebbero in dialogo con il club di Buenos Aires. L'argentino starebbe infatti discutendo i dettagli del contratto per trovare il giusto accordo. Manca ancora l'ok definitivo.