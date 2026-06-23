La nuova Fiorentina di Fabio Paratici guarda con attenzione al mercato sudamericano, affidandosi al lavoro dello scouting guidato da Lorenzo Giani e Niccolò Orlandini. L'obiettivo è individuare giovani talenti prima della concorrenza internazionale, puntando su profili in grado di crescere e valorizzarsi nel tempo.
Corriere dello Sport
CorSport: “Paratici guarda in Sudamerica, 4 obiettivi. L’identikit è chiaro”
Viery, Aranda e Silvetti—
Tra i nomi monitorati ci sono il difensore brasiliano Viery del Gremio, classe 2005,valutato molto dal club di appartenenza, oltre agli argentini Tomas Aranda, centrocampista del Boca Juniors nato nel 2007, e Giovanni Baroni, trequartista diciassettenne del Talleres. Nella lista figura anche Mateo Silvetti, attaccante classe 2006 dell'Inter Miamigià seguito dalla Fiorentina durante la scorsa finestra invernale di mercato.
Paratici—
La strategia viola è chiara: investire su giovani sudamericani Under 23 di prospettiva, cercando di anticipare le grandi società europee. Una scelta dettata sia dalle esigenze di bilancio sia dalla volontà di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo, seguendo la linea tracciata da Paratici per il futuro del club. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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