CorSport: “Paratici guarda in Sudamerica, 4 obiettivi. L’identikit è chiaro”

Una scelta dettata sia dalle esigenze di bilancio sia dalla volontà di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo

Redazione VN 23 giugno - 05:52

La nuova Fiorentina di Fabio Paratici guarda con attenzione al mercato sudamericano, affidandosi al lavoro dello scouting guidato da Lorenzo Giani e Niccolò Orlandini. L'obiettivo è individuare giovani talenti prima della concorrenza internazionale, puntando su profili in grado di crescere e valorizzarsi nel tempo.

Paratici — La strategia viola è chiara: investire su giovani sudamericani Under 23 di prospettiva, cercando di anticipare le grandi società europee. Una scelta dettata sia dalle esigenze di bilancio sia dalla volontà di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo, seguendo la linea tracciata da Paratici per il futuro del club. Lo scrive il Corriere dello Sport.