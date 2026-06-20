Filippo Colasanto, agente FIFA esperto di calcio argentino, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato dell'interesse della Fiorentina su Giovanni Baroni:
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Colasanto su Baroni: “Se la Fiorentina lo vuole deve farlo giocare. Un consiglio”
Il commento di Filippo Colasanto, agente FIFA esperto di calcio argentino, sul trequartista Giovanni Baroni
La Fiorentina nel tempo ha avuto giocatori come Martinez Quarta (immeritatamente rispedito al mittente) e Infantino. Baroni è un talento assoluto con una buona continuità. Se viene a Firenze e non viene fatto giocare titolare almeno in Coppa Italia è inutile prenderlo. I giocatori argentini preferiscono andare a giocare prima in Spagna, poi in Italia e infine in Francia. Baroni è molto alto, magro: è un trequartista, ma può creare superiorità numerica e giocare anche all'esterno. È un 2009 e ha già giocato in Serie A argentina.
Valentini—
Valentini era il miglior difensore di prospetto argentino. A Firenze non solo non gioca, ma lo mandano a Verona. È incomprensibile, è una cosa illogica.
Il consiglio—
Mastantuono è da prendere subito. È più pronto di Baroni, è arrivato al Real Madrid dal River Plate in cui ha fatto due anni da titolare. È molto più potente di Nico Paz, un mancino puro.
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