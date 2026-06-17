La Fiorentina guarda in Argentina: nel mirino il baby Baroni del Talleres

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Nel contratto con il Talleres è presente una clausola da 25 milioni di euro, la trattativa tuttavia potrebbe decollare e chiudersi intorno ai 15 milioni di euro più bonus. La Fiorentina ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, facendo leva su un progetto tecnico chiaro per valorizzarlo fin dal suo arrivo a Firenze.
Baroni va già quattordici presenze (con un gol e tre assist) in prima squadra e, con la mitica numero dieci sulle spalle, è stata una delle stelle dell'Argentina e dell'intera ultima edizione del Campionato sudamericano Under 17.
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