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La Fiorentina guarda in Argentina: nel mirino il baby Baroni del Talleres

La Fiorentina guarda in Argentina: nel mirino il baby Baroni del Talleres - immagine 1
Classe 2009, passaporto comunitario in arrivo, già nel giro della prima squadra
Redazione VN

La Fiorentina guarda al futuro e precisamente in Argentina per un potenziale colpo in prospettiva. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il club viola è sulle tracce di Giovanni Baroni, trequartista argentino classe 2009 in forza al Talleres.

Baroni ha chiare origini italiane e a breve otterrà il passaporto comunitario, un dettaglio che agevola il suo eventuale sbarco in Europa. La concorrenza però è agguerrita, sul giocatore in particolare ci sono Chelsea e Borussia Dortmund.

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Nel contratto con il Talleres è presente una clausola da 25 milioni di euro, la trattativa tuttavia potrebbe decollare e chiudersi intorno ai 15 milioni di euro più bonus. La Fiorentina ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore, facendo leva su un progetto tecnico chiaro per valorizzarlo fin dal suo arrivo a Firenze.

Baroni va già quattordici presenze (con un gol e tre assist) in prima squadra e, con la mitica numero dieci sulle spalle, è stata una delle stelle dell'Argentina e dell'intera ultima edizione del Campionato sudamericano Under 17.

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