La Fiorentina guarda in Argentina: nel mirino il baby Baroni del Talleres

La Fiorentina guarda al futuro e precisamente in Argentina per un potenziale colpo in prospettiva. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il club viola è sulle tracce di Giovanni Baroni , trequartista argentino classe 2009 in forza al Talleres .

Baroni ha chiare origini italiane e a breve otterrà il passaporto comunitario, un dettaglio che agevola il suo eventuale sbarco in Europa. La concorrenza però è agguerrita, sul giocatore in particolare ci sono Chelsea e Borussia Dortmund.