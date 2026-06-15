Fiorentina, caccia al difensore: Viery costa caro, Obert e Revivo le alternative

La Fiorentina continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra gli obiettivi viola ci sono Viery del Gremio, Adam Obert del Cagliari e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv.

La difesa Viery del Gremio e Adam Obert del Cagliari. Il difensore classe 2005, centrale e all’occorrenza terzino, è già stato cercato dalla Fiorentina, che tramite intermediari ha offerto 12 milioni di euro, salvo prendere atto della pretesa onerosa dei brasiliani: 20 milioni. Obert è un’alternativa a buon prezzo, circa 8-10 milioni, ma non il primo obiettivo viola. Più defilato Roy Revivo, classe 2003 in forza al Maccabi Tel Aviv e dal contratto in scadenza tra un anno, motivo per cui il valore del suo cartellino non supererebbe i 6-7 milioni.