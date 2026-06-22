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La Nazione

Filippi e Orlandini, Nazione: “Chi sono e come cambia la Fiorentina”

Paratici
Fabio Paratici continua a ridisegnare la Fiorentina non solo sul mercato, ma anche a livello organizzativo
Redazione VN

Fabio Paratici continua a ridisegnare la Fiorentina non solo sul mercato, ma anche a livello organizzativo. Il prossimo innesto sarà Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri con un lungo passato alla Juventus e reduce dall’esperienza al Milan con Massimiliano Allegri. Per lui è pronto un contratto di quattro anni e l’ingresso ufficiale nello staff di Fabio Grosso in vista del ritiro estivo al Viola Park.

L’arrivo di Filippi, figura molto stimata da Paratici, apre interrogativi sul futuro degli attuali preparatori Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo, entrambi legati a David De Gea e sotto contratto ancora per una stagione. La società valuterà nelle prossime settimane il loro ruolo all’interno del nuovo assetto tecnico.

Parallelamente prosegue la riorganizzazione dell’area scouting. Dal Milan è infatti arrivato Niccolò Orlandini, 32 anni, nuovo segretario del dipartimento scouting al fianco di Lorenzo Giani. Fiorentino e tifoso viola, Orlandini porta con sé dieci anni di esperienza nel settore giovanile rossonero e rappresenta un altro tassello della rivoluzione voluta da Paratici per costruire una struttura più moderna ed efficiente nella ricerca dei talenti. Lo scrive la Nazione.

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