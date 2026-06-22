Fabio Paratici continua a ridisegnare la Fiorentina non solo sul mercato, ma anche a livello organizzativo. Il prossimo innesto sarà Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri con un lungo passato alla Juventus e reduce dall’esperienza al Milan con Massimiliano Allegri. Per lui è pronto un contratto di quattro anni e l’ingresso ufficiale nello staff di Fabio Grosso in vista del ritiro estivo al Viola Park.
La Nazione
Filippi e Orlandini, Nazione: “Chi sono e come cambia la Fiorentina”
L’arrivo di Filippi, figura molto stimata da Paratici, apre interrogativi sul futuro degli attuali preparatori Giorgio Bianchi e Alessandro Dall’Omo, entrambi legati a David De Gea e sotto contratto ancora per una stagione. La società valuterà nelle prossime settimane il loro ruolo all’interno del nuovo assetto tecnico.
Parallelamente prosegue la riorganizzazione dell’area scouting. Dal Milan è infatti arrivato Niccolò Orlandini, 32 anni, nuovo segretario del dipartimento scouting al fianco di Lorenzo Giani. Fiorentino e tifoso viola, Orlandini porta con sé dieci anni di esperienza nel settore giovanile rossonero e rappresenta un altro tassello della rivoluzione voluta da Paratici per costruire una struttura più moderna ed efficiente nella ricerca dei talenti. Lo scrive la Nazione.
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