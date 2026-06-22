Filippi e Orlandini, Nazione: “Chi sono e come cambia la Fiorentina”

Fabio Paratici continua a ridisegnare la Fiorentina non solo sul mercato, ma anche a livello organizzativo. Il prossimo innesto sarà Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri con un lungo passato alla Juventus e reduce dall’esperienza al Milan con Massimiliano Allegri. Per lui è pronto un contratto di quattro anni e l’ingresso ufficiale nello staff di Fabio Grosso in vista del ritiro estivo al Viola Park.