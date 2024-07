ViP 2023/24 – Il borsino dei prestiti: chi se ne andrà e chi dovrebbe rimanere

ESTERO — Louis MUNTEANU

Squadra Farul Constanta - SuperLiga Ruolo Punta centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2002

Louis Munteanu nel campionato rumeno si sente a casa. Dopo la buona stagione 2022/2023 culminata anche con il titolo, il classe 2002 è rimasto in patria e sempre nella stessa squadra. Il rendimento anche in questa stagione si è alzato partita dopo partita ed è riuscito a segnare addirittura 7 gol nelle 10 partite del playoff Scudetto rumeno. In Romania, già da qualche mese, viene avvicinato a due dei club più importanti del paese: la Dinamo Bucarest e lo Steaua. La Fiorentina non avrebbe problemi a lasciare partire il ragazzo e davanti ad un'offerta intorno ai 2 milioni, con una percentuale sulla futura rivendita, Munteanu partirebbe per la Romania. Difficile dunque una permanenza in maglia viola, anche se le prestazioni la meriterebbero, per il giovane attaccante rumeno

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Super Liga 24 (1.920') 5 3 4/0 Super Liga - Poule Scudetto 10 (838') 7 2 1/0 Qual. Europa League 2 (123') 0 0 1/0 Nazionale (Qual.Europei) 1 (13') 0 0 0/0 TOT 37 (2.894') 12 5 6/0

Niccolò PIEROZZI

Squadra Salernitana (Serie A) Ruolo Terzino dx, esterno Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2001

Nonostante la retrocessione in Serie B, Pierozzi è stato sempre tra i migliori della Salernitana. In più occasioni è riuscito anche a togliersi qualche soddisfazione, come il gol contro la Juventus. Sicuramente la concorrenza di Kayode e Dodo a destra difficilmente gli permetteranno di rimanere a Firenze, ma come detto dal suo procuratore, si giocherà tutte le carte a disposizione nel ritiro al Viola Park. Con una partenza di uno dei due terzini invece rimarrebbe sicuramente come prima riserva. Su di lui, in caso di addio, si sarebbe già mosso il Pisa del suo ex allenatore Filippo Inzaghi

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie A 12 (875') 1 0 6/0 TOT 12 (875') 1 0 6/0

Alessandro BIANCO

Squadra Reggiana (Serie B) Ruolo Mediano Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2026 Classe 2002

Sicuramente una delle note più liete tra i giovani della Fiorentina in prestito di questa stagione. Stabilmente titolare nella mediana degli emiliani e con prestazioni sempre di alto livello. Il suo obiettivo è giocarsi tutte le carte nel ritiro viola per restare a Firenze, ma se Palladino decidesse di non puntare su di lui avrebbe già gli occhi di mezza Serie B addosso. Il ritiro dovrà dare delle risposte concrete e le tante partenze in quel ruolo potrebbero aiutare la permanenza di Bianco in viola. Infatti con il solo Mandragora a disposizione nelle prime amichevoli l'ex Reggiana avrà qualche occasione per mettersi in mostra

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 34 (2.929') 2 1 15/0 Coppa Italia 3 (222') 0 1 1/0 Qual.Euro Under 21 1 (33') 1 0 0/0 TOT 38 (3.185') 3 2 16/0

Filippo DISTEFANO

La sfortunata retrocessione della Ternana nel playout contro il Bari non ha sicuramente scalfito il grande finale di stagione fatto da Distefano. Gol e assist importanti che hanno tenuto a galla la squadra rossoverde. Queste prestazioni e la grande disponibilità tattica avrebbero convinto anche il nuovo tecnico viola Palladino, che lo vorrebbe confermare per la rosa della prossima stagione. Il ritiro anche in questo caso potrà dare delle risposte più concrete, ma la permanenza di Distefano è sempre più vicina

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 32 (1.346') 7 2 2/0 Playout - Serie B 2 (175') 0 o o/0 Coppa Italia 1 (14') 0 0 0/0 TOT 35 (1.535') 7 2 2/0

Costantino FAVASULI

Squadra Ternana (Serie B) Ruolo Terzino/laterale sx Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2028 Classe 2004

L'inizio e la fine della scorsa stagione per Costantino Favasuli sono da incorniciare, corsa, assist e tanta spinta offensiva. Nel mezzo alcuni problemi fisici di troppo e delle scelte tecniche che lo hanno tenuto fuori per molto tempo. Il contratto lungo e la voglia di vederlo brillare per una stagione intera avrebbero spinto i dirigenti viola a scegliere la via del nuovo prestito. Sul terzino viola infatti ci sarebbero Bari, Frosinone, Cesena e Catanzaro

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 28 (1.103') 0 1 2/0 Playout - Serie B 2 (180') 0 0 1/0 Coppa Italia 1 (68') 0 0 0/0 TOT 31 (1.351') 0 1 3/0

Gabriele FERRARINI

Squadra FeralpiSalò (Serie B) Ruolo Terzino destro Fine Prestito 30/06/2023 Contratto 30/07/2025 Classe 2000

Per Gabriele Ferrarini i dubbi sono veramente pochi. L'infortunio al bicipite femorale, arrivato nelle prime giornate di campionato, gli ha pregiudicato la stagione e con le sole tre presenze in Serie B è difficile anche valutarlo. Il prossimo anno, con un nuovo prestito e una stagione senza infortuni, il discorso potrebbe essere diverso

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 3 (167') 0 0 0/0 Coppa Italia 0 (0') 0 0 0/0 TOT 3 (167') 0 0 0/0

Dimo KRASTEV

Squadra FeralpiSalò (Serie B) Ruolo Difensore centrale/mediano Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2027 Classe 2003

Una stagione travagliata quella vissuta dal difensore bulgaro. Sei presenze, due squadre e una retrocessione. Numeri molto brutti e che non rispecchiano le grandi qualità fisiche e atletiche di Dimo Krastev. I primi sei mesi al Catanzaro e i restanti alla FeralpiSalò non hanno fatto intravedere niente del talento mostrato in Primavera. Nella prossima stagione, che disputerà lontano da Firenze, dovrà farsi valere per ottenere un posto in futuro in prima squadra

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B - Feralpisalò 3 (76') 0 0 0/0 Serie B - Catanzaro 2 (78') 0 0 0/0 Coppa Italia 1 (90') 0 0 0/0 TOT 6 (244') 0 0 0/0

Lorenzo LUCCHESI

Squadra Ternana (Serie B) Ruolo difensore centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2026 Classe 2003

Mentre la Ternana non ha attraversato una stagione facile, stessa cosa non si può dire per il difensore viola Lorenzo Lucchesi. Gioca una stagione difficile con personalità, in un ruolo non semplice, impostando molto da dietro e chiamando i compagni. Molte squadre tra A e B hanno già fatto dei sondaggi per il classe 2003, ma Palladino lo valuterà nel ritiro. Il modulo con tre difensori potrebbe giovare alla conferma di Lucchesi, se non come quarto, almeno come quinta riserva.

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 25 (2.160') 2 1 6/0 Playout - Serie B 2 (162') 0 0 1/0 TOT 27 (2.322') 2 1 7/0

Christian DALLE MURA

Squadra Ternana (Serie B) Ruolo difensore centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2002

Altra nota positiva dei giovani viola in prestito. Fino a gennaio per Dalle Mura solo una panchina in prima squadra. Poi il trasferimento a Terni e la titolarità guadagnata in pochissimo tempo. Con Lucchesi hanno formato una buonissima coppia difensiva. Per lui ci sarà ancora da sudare per arrivare in prima squadra e proprio la prossima stagione sarà perfetta per iniziare da titolare in una squadra di B. La Sampdoria di Pirlo ha già chiesto informazioni sul classe 2002 e lo vorrebbe anche come contropartita per Audero

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 12 (884') 0 0 0/0 Playout - Serie B 2 (180') 0 0 1/0 TOT 14 (1.067') 0 0 1/0

Lorenzo AMATUCCI

Squadra Ternana (Serie B) Ruolo mediano Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2004

Per Amatucci le presenze in Serie A questa stagione sono state 2 per un totale di 20' giocati in massima serie. Troppo pochi per un giovane che vuole mettersi in mostra. A gennaio la chiamata della Ternana e la titolarità lo hanno aiutato a rendere al meglio. Tante partite giocate con qualità e carattere al centro della mediana rossoverde. Anche per lui sarà fondamentale il ritiro al Viola Park. Palladino lo avrebbe già messo sotto la lente d'ingrandimento e con un centrocampo così spoglio le occasioni per farsi vedere non mancheranno

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie B 16 (1.205') 0 2 4/0 Playout - Serie B 2 (180') 0 0 0/0 TOT 18 (1.385') 0 2 4/0

Eduard DUTU

Squadra Virtus Francavilla - Serie C girone c Ruolo difensore centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2001

La stagione di Dutu è andata a migliorare con il tempo. La prima parte lo ha visto poco protagonista ad Ancona, ma dopo soltanto 7 presenze in sei mesi ha scelto di andarsene. Con la Virtus Francavilla nella seconda parte di stagione ha praticamente sempre giocato titolare. Le buone prestazioni dell'italo-rumeno non hanno evitato la retrocessione della squadra pugliese in Serie D. Il suo futuro sarà al 99% lontano da Firenze con il prestito come via prescelta per crescere ancora

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. B) 7 (500') 0 0 1/0 Serie C (gir. C) 18 (1.508') 0 0 7/0 Playout Serie C 2 (180') 0 0 0/0 TOT 27 (2.188') 0 0 8/0

Destiny EGHAREVBA

Squadra Recanatese - Serie C girone B Ruolo Attaccante - ala destra Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2003

Dopo un buon inizio di stagione Egharevba è scomparso dai radar e per nove partite consecutive non è stato neanche convocato. Anche nelle due partite dei playout è rimasto fuori dalla lista dei 24 e ha visto retrocedere la sua squadra dalla tribuna. Per lui sicuramente il prossimo anno ci sarà un nuovo prestito

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. B) 13 (408') 0 0 2/0 Coppa Italia Serie C 1 (62') 0 0 0/0 TOT 14 (470') 0 0 2/0

Mattia FIORINI

Squadra Recanatese - Serie C girone B Ruolo Mediano/centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto N.D. Classe 2001

Fiorini è ripartito dal Foggia, dopo due anni trascorsi al Fiorenzuola, ma dopo le 8 presenze nei rossoneri, a Gennaio è passato nel girone B alla Recanatese. Nella città di Leopardi ha trovato più spazio e soprattutto nel finale di stagione è stato protagonista di buone prestazioni da mediano. Nel futuro di Fiorini ci sarà sicuramente un altro prestito, magari in Serie B

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. B) 11 (605') 0 0 2/0 Serie C (gir. C) 8 (300') 0 0 2/0 Coppa Serie C 2 (163') 0 0 0/0 Playout Serie C 2 (170') 0 0 0/0 TOT 23 (1.238') 0 0 4/0

Davide GENTILE

Squadra Fiorenzuola - Serie C girone A Ruolo Terzino dx Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2003

Dopo un buon inizio di stagione i tanti problemi fisici non gli hanno permesso di aiutare i compagni neanche nei playout. Il prossimo anno dovrà dimostrare il suo reale valore con un altro prestito

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. A) 17 (1.017') 0 1 1/0 Coppa Serie C 1 (45') 0 0 0/0 TOT 18 (1.062') 0 1 1/0

Filippo GUIDOBALDI

Squadra Recanatese - Serie C girone B Ruolo Punta centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto N.D. Classe 2004

Solo 6 presenze con la maglia della Recanatese per la punta classe 2004. Nessun gol segnato e pochissimo spazio. Valutarlo, anche per la Fiorentina, sarà difficile e proprio per questo la prossima stagione verrà girato nuovamente in prestito

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. B) 6 (86') 0 0 0/0 TOT 6 (86') 0 0 0/0

Edoardo PIEROZZI

Squadra Cesena - Serie C girone B Ruolo Terzino/laterale dx Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2025 Classe 2001

In Serie C è probabilmente l'unica reale nota positiva. Gioca con continuità e realizza il gol promozione. Per non farsi mancare niente vince anche la Supercoppa di Serie C, portando il numero di trofei vinti a due. Il fratello di Niccolò verrà valutato in ritiro, ma difficilmente rimarrà in prima squadra. Su di lui ci sono gli occhi di moltissimi club di B

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. B) 28 (920') 2 2 4/0 Coppa Serie C 2 (135') 0 0 0/0 Supercoppa C 2 (12') 0 0 0/0 Coppa Italia 2 (80') 0 0 0/0 TOT 32 (1.135') 2 2 4/0

Eljon TOCI

Squadra Pro Sesto - Serie C girone A Ruolo Punta centrale Fine Prestito 30/06/2024 Contratto 30/06/2026 Classe 2003

Toci ha cambiato casacca a gennaio, lasciando il Sestri Levante per la Pro Sesto. Con la sua seconda squadra è riuscito a segnare anche qualche gol, soprattutto nel finale di stagione. Nonostante la ricerca della punta da parte della Fiorentina sarà molto difficile che Toci venga confermato in prima squadra e con molta probabilità continuerà il giro dei prestiti

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C (gir. A) 15 (946') 4 2 1/0 Serie C (gir. B) 11 (447') 0 0 2/0 Coppa Serie C 1 (45') 0 0 0/0 TOT 27 (1438') 4 2 3/0

Vittorio AGOSTINELLI

Una prima parte di stagione in Serie B al Lecco e una seconda in C alla Virtus Francavilla. In entrambe le avventure lo spazio è stato poco e le prestazioni non hanno convinto. Anche Agostinelli il prossimo anno vivrà la sua stagione calcistica lontano da Firenze

La stagione

Torneo Presenze Goal Assist Gialli/Rossi Serie C - girone C 1 (45') 0 0 0/0 Serie B 2 (26') 0 0 0/0 TOT 3 (71') 0 0 0/0