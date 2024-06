Amatucci e Distefano verso la conferma. La Serie B aspetta Favasuli

Lucchesi ma non solo: in mancanza di una squadra B, la Fiorentina ha 'trasformato' la Ternana in una sorta di succursale. Anche Favasuli (2004), Amatucci (2004) e Distefano (2003) si sono messi in mostra in Umbria: protagonisti positivi di un'annata conclusa comunque con la retrocessione delle Fere, Amatucci e Distefano (entrambi già impiegati in prima squadra) sembrano altri due indiziati per aggregarsi al gruppo di Biraghi e compagni, mentre per Favasuli si apre il mercato della Serie B.