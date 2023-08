Il club gigliato ha definito una doppia trattativa con la società marchigiana che gioca in Serie C: a Firenze arriva l'attaccante classe 2004 Filippo Guidobaldi

Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha ufficializzato uno scambio fatto con la Recanatese, club che milita in Serie C. Nelle Marche va in prestito l'esterno offensivo Destiny Egharevba mentre in riva all'Arno arriva a titolo definitivo Filippo Guidobaldi, attaccante molto interessante classe 2004.