Cagliari su Lucchesi, l’entourage: “Va in ritiro, poi deciderà Palladino”

Il Cagliari fa sul serio per Lorenzo Lucchesi e vuole rinforzare la difesa con il classe 2003 di proprietà della Fiorentina, reduce da una buona stagione in Serie B con la Ternana. Del suo futuro ha parlato Andrea Ritorni, chief scouting per la VigoGlobalSport, agenzia che cura gli interessi di Lucchesi. Le sue parole a Tuttomercatoweb:

“Se c’è la possibilità che vada in prestito? Questa cosa la dovrà valutare il mister, perché sicuramente partirà per il ritiro con la Fiorentina. C’è il Cagliari, ci sono altre due squadre di Serie A e poi ce ne sono tante altre in Serie B, 3-4. A noi ci fa solo che piacere e ci lusinga questa cosa, perché Lorenzo è un grande giocatore. È della Fiorentina, quindi vediamo cosa deciderà mister Palladino, anche se penso abbia già delle idee chiare sui giocatori che erano in prestito o meno. Cerchiamo di trovare il miglior percorso per Lorenzo perché anche lui potrà togliersi le sue belle soddisfazioni nel massimo campionato di Serie A, come le ha avute quest’anno in Serie B facendo 26 partite, due gol e un assist. Un gran bel profilo“.