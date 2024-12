Anche quest’anno il vostro parere sarà decisivo per l’assegnazione del Pallone Viola per il miglior giocatore gigliato dell'annata

Torna per il dodicesimo anno il Gran Premio Violanews, il tradizionale sondaggio che pubblichiamo dopo ogni partita per conoscere i vostri tre giocatori preferiti. Al vostro punteggio che prevede 20 punti al primo e poi 12, 9, 5, 3 e 1 punto rispettivamente ai primi sei vengono sempre aggiunti 20 punti totali assegnati da un giornalista. Per Juventus-Fiorentina a votare è stato Giampaolo Marchini, firma della Nazione. Ha deciso di assegnare 7 punti a De Gea, 5 a Sottil e Kean e infine 3 ad Adli.