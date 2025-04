Relevo: “Comunicato il prolungamento a De Gea. Resterà fino al 2026”

David De Gea si è conquistato Firenze, attraverso le sue prestazioni monstre. Sembra davvero di essere tornati indietro di qualche anno, quando lo spagnolo era uno dei migliori nel suo ruolo. La Fiorentina lo ha portato in Italia con un contratto annuale a 1.2 milioni, ma prolungabile fino al 2026 esercitando un'opzione a favore della società viola. In caso di rinnovo il suo ingaggio sarebbe raddoppiato, arrivando quindi a 2.4 milioni. E secondo Matteo Moretto, giornalista di Relevo, è quello che è successo

Ecco il rinnovo

La Fiorentina avrebbe già comunicato al portiere la conferma del rinnovo proprio fino al 2026. I tifosi viola potranno godersi un autentico fenomeno per almeno un'altra stagione. Una mossa che era nell'aria da tempo, ma che era attesa per l'importanza capitale che il numero 43 sta avendo in questa viola