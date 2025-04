La moViola: Ranieri-Dodò, giusto annullare. Manca qualche giallo

IL CORRIERE DELLO SPORT 6,5: Rocchi vince la scommessa rischia tutto (dovevano esserci o Mariani o Massa), ovvero Giovanni Ayroldi a San Siro (visto tre volte per terra però). Non ha sbagliato gli episodi cruciali, ha tenuto una soglia abbastanza alta, manca forse qualche provvedimento disciplinare. Reijnders giù in area viola, toccato da Pablo Marì. Leao due volte con le mani addosso di Pongracic. Ayroldi li considera di gioco, anche se, soprattutto Pongracic, ha rischiato qualcosa. Esce De Gea su Gimenez: prima il pallone, sarebbe stato rosso. Fagioli per Dodo, oltre Thiaw: annullato il 2-3. Gol annullato a Ranieri, tocco Parisi sullo scarpino di Pulisic: c’è, il VAR avalla, non ha torto. Manca un giallo chiaro a Walker: la Fiorentina chiede il rosso per l’intervento a pallone lontano su Parisi, sembra (le immagini non sono chiarissime) più una strusciata che un affondo, era però punizione e giallo. Nessun dubbio sulla regolarità della rete di Kean: lancio di Fagioli per Parisi, c’è Thiaw (e con lui Theo Hernandez e Tomori), in gioco anche Dodo sul passaggio di Mandragora, in fuorigioco lo stesso Kean, non punibile (pallone non diretto a lui).