Ufficiale, Favasuli e Lucchesi entrambi in prestito alla Ternana

I due giovani viola vanno, come si dice, a farsi le ossa alla Ternana che li accoglie con un comunicato ufficiale

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina le prestazioni sportive dei calciatori Lorenzo Lucchesi, difensore centrale mancino classe ’03, e Costantino Favasuli, jolly di sinistra (ma di piede destro), classe ’04. Per il primo 17 presenze nell’Under 17 viola e 51 nella Primavera (con 6 reti all’attivo); il secondo vanta 9 gare e 5 gol con l’Under 18 toscana e 64 partite e 2 assist con la Primavera. Entrambi si trasferiscono a Terni con la formula del prestito fino al termine della stagione".