Parate da fenomeno che non fanno più notizia. De Gea, a Firenze un “big” già grande

Ancora oggi viene difficile chiedersi come David De Gea sia potuto restare senza squadra per una stagione intera. E di come, nonostante questo anno sabbatico, a oltre 34 anni suonati possa ancora considerarsi uno dei portieri più forti in circolazione. Le parate dello spagnolo ormai non fanno più notizia, ma anche ieri sera ha salvato almeno in quattro occasioni la porta viola nell'avvio di secondo tempo arrembante del Milan. Il colpo di testa di Abraham, il doppio intervento su Reijnders e Pulisic (murato da due passi col piedone), la sassata di Theo, ma anche un'uscita fuori area da centrale su Gimenez nel finale, l'ex Manchester United è stato il migliore in campo a San Siro dimostrando come nella gara d'andata che quando vede rossonero si eleva a supereroe.