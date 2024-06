Gazzetta: “Lucca, Retegui, Kean e il sogno Depay. Ma Palladino blocca Distefano”

Tanti i nomi sondati dalla Fiorentina per l'attacco, ma intanto Palladino blocca Distefano. Sarà valutato in ritiro

Grandi manovre in attacco per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Oggi alle 12 il neo allenatore della Fiorentina si presenterà alla stampa che avrà la possibilità di capire di più sulle manovre e sulle idee dell'ex Monza. Intanto, la Gazzetta dello Sport parla di tutti i nomi accostati alla Fiorentina in attacco. Da Lorenzo Lucca a Mateo Retegui,passando per Moise Kean. Tutti profili sondati da Pradè.