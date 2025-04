V.i.P. – Che momento per Fortini! Ancora in gol, Juve Stabia quinta

Gol numero due in campionato per Nicolò Fortini. Che stagione per il giovane viola in prestito alla Juve Stabia

Nel derby campano di ieri tra Juve Stabia e Salernitana, è arrivato il secondo gol in campionato di Nicolò Fortini. L'esterno in prestito dalla Fiorentina ha deciso la sfida, terminata 1-0, grazie ad un inserimento in area perfetto sgusciando alle spalle di Stojanovic su un cross dalla destra. Per le "vespe" è una vittoria che vale un incredibile quinto posto in classifica, con i playoff sempre più vicini. Momento nero invece per la Salernitana penultima, punita dal V.i.P. classe 2006 e sempre più lontana dalla salvezza.