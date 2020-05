Breve storia del gioco del calcio (6): il dominio degli spagnoli e le avversarie

In questa ultima puntata analizziamo quanto è successo nel 21 o secolo, ovvero nelle ultime 20 stagioni. Alla Juventus torna Lippi e dopo un quadriennio avaro di soddisfazioni a sorpresa i bianconeri superano l’Inter di Cuper proprio all’ultima giornata mentre la Fiorentina di Cecchi Gori retrocede e infine fallisce. L’anno seguente lo scudetto va ancora alla Juventus ma la Champions League va al Milan di Ancelotti che a Manchester batte ai rigori proprio la Juventus. La Serie A ha vissuto sul dualismo fra Milan e Juventus fino allo scoppio di Calciopoli nel maggio 2005. Furono inquisite varie società: oltre alla Juventus anche la Fiorentina, la Lazio, il Milan e la Reggina risultarono coinvolte nello scandalo. La Juventus venne retrocessa d’ufficio in Serie B per la prima volta nella sua storia, subendo contestualmente la revoca del titolo 2004-2005 e la non assegnazione di quello 2005-2006, il Milan passò dal secondo al terzo posto in classifica, Fiorentina e Lazio si videro private della qualificazione alle competizioni europee e alla Reggina furono comminate penalizzazioni da scontare nella stagione entrante. Gli effetti di Calciopoli lasciarono strada libera all’Inter che egemonizzò il calcio nazionale nella seconda metà degli anni 2000 fino ad arrivare al Triplete nel 2009/10 con Mourinho in panchina. Con una Juventus ancora convalescente l’anno dopo lo scudetto andò al Milan, ma fu questa l’ultima vittoria non bianconera. La Juventus infatti dal 2011/12 ha infilato una serie di 8 vittorie consecutive che non ha precedenti, aspettando l’epilogo (se ci sarà) di questa stagione.

