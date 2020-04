Breve storia del gioco del calcio (3) – Il Sistema cambia il calcio

Gli anni ’30 che videro le grandi vittorie della Nazionale di Pozzo furono uno spartiacque nella storia del calcio in Italia: sul piano sportivo la Juventus dominò la prima metà lasciando spazio a Bologna e Inter (Ambrosiana per volere del regime) nella seconda. Ma si aggiunse anche un sempre maggiore seguito da parte di tifosi e giornali, facendo definitivamente affermare il calcio come lo sport nazionale italiano, soppiantando il ciclismo. Prima dello stop per la Guerra si affacciò alla ribalta il Torino che nel 42/43 vince il suo secondo titolo a cui poi dobbiamo aggiungerne altri quattro consecutivi dopo la ripresa. Nel 1944, con l’Italia divisa in due a causa della Seconda guerra mondiale, a nord, voluto dal Min.Cul.Pop., venne organizzato un torneo non ufficiale che fu vinto dai VV.FF. della Spezia. Tale torneo prese il nome di Campionato Alta Italia e il titolo venne riconosciuto dalla FIGC, seppure solo in via onorifica, nel 2002. Nella stagione 1946/47, si tornò al girone unico per la Serie A e solo la tragedia di Superga fermò il Grande Torino. Negli anni ’50 tornò alla ribalta la Juventus presto soppiantata da Inter e soprattutto Milan. Unica parentesi fu la vittoria della Fiorentina di Bernardini che nel 1955/56 vinse lo scudetto arrivando poi per 4 anni seconda dietro a Milan e Juventus.

