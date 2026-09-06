VIDEO - Grosso: "Faccio l'allenatore, molte cose non dipendono da me"

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1 - VN - La posizione della Fiorentina su Grosso: ecco perché Paratici non è intervenuto

2 - Fiorentina, ora è crisi. Bisogna decidere

3 - Sondaggio VN - Cosa faresti con Fabio Grosso? Ecco la volontà dei tifosi

4 - Percassi-D'Amico, lite furibonda tra ex. Cosa è successo dopo Roma-Atalanta

5 - Nazione: Mastantuono-Gnonto, staffetta incredibile. Ma l'ex Real non ha equilibrio