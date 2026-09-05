Dopo la sconfitta con il Torino, la Fiorentina è nuovamente in crisi. Cosa fare? Cambiare subito la guida tecnica o no?

Redazione VN
ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27

VIDEO - Pellegrino: "Sconfitta amara. Noi troppo giovani? Non deve essere una scusa"

Gli spettri della scorsa stagione ormai sono evidenti, con la curva che al termine della gara con il Torino ha anche già chiesto l'allontanamento dalla panchina gigliata di Fabio Grosso. E voi? Cosa fareste? Di seguito il sondaggio che vi propone Violanews.

SONDAGGIO VN - Cosa faresti con Fabio Grosso?

Dopo la terza sconfitta in campionato la Fiorentina ancora a zero punti vi chiediamo cosa fareste al posto di Paratici con Fabio Grosso
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