Dopo la sconfitta con il Torino, la Fiorentina è nuovamente in crisi. Cosa fare? Cambiare subito la guida tecnica o no?
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Gli spettri della scorsa stagione ormai sono evidenti, con la curva che al termine della gara con il Torino ha anche già chiesto l'allontanamento dalla panchina gigliata di Fabio Grosso. E voi? Cosa fareste? Di seguito il sondaggio che vi propone Violanews.
SONDAGGIO VN - Cosa faresti con Fabio Grosso?
Dopo la terza sconfitta in campionato la Fiorentina ancora a zero punti vi chiediamo cosa fareste al posto di Paratici con Fabio Grosso
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