Gli spettri della scorsa stagione ormai sono evidenti, con la curva che al termine della gara con il Torino ha anche già chiesto l'allontanamento dalla panchina gigliata di Fabio Grosso. E voi? Cosa fareste? Di seguito il sondaggio che vi propone Violanews.

SONDAGGIO VN - Cosa faresti con Fabio Grosso? Dopo la terza sconfitta in campionato la Fiorentina ancora a zero punti vi chiediamo cosa fareste al posto di Paratici con Fabio Grosso Gli darei ancora fiducia Aspetterei la trasferta di Venezia Esonero immediato Esonero immediato 72% 1266 voti Aspetterei la trasferta di Venezia 21% 365 voti Gli darei ancora fiducia 7% 123 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati