L'ormai ex centrocampista viola Rolando Mandragora ha pubblicato un post su Instagram per esprimere le sue emozioni a seguito di Fiorentina-Torino
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L'ormai ex centrocampista viola Rolando Mandragora ha pubblicato un post su Instagram per esprimere le sue emozioni a seguito di Fiorentina-Torino. Ecco il post del giocatore, mentre di seguito il testo: "Mille emozioni in una sola giornata!❤️L’emozione di condividere tutto questo con i miei nuovi compagni e il ritorno a Firenze. Grazie per il tributo e per l’affetto… per sempre uno di voi!".
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