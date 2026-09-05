L'ormai ex centrocampista viola Rolando Mandragora ha pubblicato un post su Instagram per esprimere le sue emozioni a seguito di Fiorentina-Torino. Ecco il post del giocatore, mentre di seguito il testo: "Mille emozioni in una sola giornata!❤️L’emozione di condividere tutto questo con i miei nuovi compagni e il ritorno a Firenze. Grazie per il tributo e per l’affetto… per sempre uno di voi!".

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