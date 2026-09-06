La Roma ha preso posizione dopo quanto accaduto al termine della sfida contro l’Atalanta, schierandosi apertamente al fianco del direttore sportivo Tony D’Amico. In una nota ufficiale, il club giallorosso ha scritto: “AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta”.

La società capitolina ha poi rincarato la dose nei confronti dell’amministratore delegato bergamasco Luca Percassi: “Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni".

Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, al triplice fischio Percassi avrebbe rivolto alcuni insulti a D’Amico, senza ricevere risposta. Il dirigente atalantino avrebbe poi seguito l’ex ds nerazzurro fino alla zona parcheggi della tribuna Monte Mario, rendendo necessario l’intervento degli addetti alla sicurezza per riportare la calma. Alla base dell’episodio ci sarebbero anche vecchie tensioni: prima la scelta di Gasperini di lasciare Bergamo per la Roma e poi il passaggio dello stesso D’Amico a Trigoria, arrivato dopo un lungo tira e molla con l’Atalanta.