La terza sconfitta consecutiva nelle prime tre giornate di campionato ha fatto scattare l’allarme in casa Fiorentina. Il 2-1 subito al Franchi contro il Torino ha lasciato la squadra ancora ferma a zero punti, alimentando la delusione dei tifosi e facendo inevitabilmente nascere alcuni interrogativi sul futuro di Fabio Grosso.

La posizione dell’allenatore, tuttavia, al momento non sarebbe in discussione. La società viola non nasconde la propria insoddisfazione per i risultati ottenuti in questo difficile avvio di stagione, ma ritiene ancora prematuro aprire una riflessione sulla guida tecnica. Grosso continua quindi a godere della fiducia del club e potrà proseguire il proprio lavoro nel tentativo di dare finalmente identità, equilibrio e continuità alla squadra.

Nel dopopartita nessun dirigente, compreso Fabio Paratici, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Un silenzio che non deve essere interpretato come un segnale di distacco nei confronti dell’allenatore. La Fiorentina, infatti, avrebbe ritenuto che la situazione non fosse ancora tale da richiedere un intervento ufficiale o una presa di posizione pubblica. Nessun ultimatum, dunque, ma è evidente che nelle prossime partite servirà una svolta per allontanare dubbi e tensioni.