Benedetto Ferrara, sulle pagine della Nazione, commenta così la sconfitta della Fiorentina di Grosso contro il Torino:

La Fiorentina continua a festeggiare a modo suo il secolo di vita: terza sconfitta e zero punti. La Curva cancella in fretta le belle emozioni di una settimana piena di nostalgia e canta: «Salta la panchina». Grosso, in sala stampa, ha l’aria di chi si è arreso, ma così non è. D’altra parte, è stato l’illusionista Paratici a portarlo a Firenze. Lui vuole gente obbediente: giocatori suoi e tecnico pure. Per i primi ha fatto spendere al buon Giuseppe e alla dolce Catherine valanghe di milioni, mentre per la panchina si è limitato a puntare sulla fedeltà. La Fiorentina, al momento, è una squadra che squadra ancora non è. Chi è il leader? Perché non sa reagire? È giovane, d’accordo, ma la gioventù dovrebbe significare coraggio ed energia. Forse, però, ci aveva già spiegato tutto il tenore amico di Trump quando cantava al Franchi: «All’alba vincerò». Ecco, magari andrebbe detto alla Lega. Sicuramente, alle sei di mattina del 5 settembre, fa anche meno caldo.