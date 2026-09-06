Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Toscana TV, ha commentato duramente la sconfitta casalinga della Fiorentina contro il Torino. Secondo l’ex calciatore viola, il pessimo avvio di campionato sta mettendo in difficoltà anche Fabio Paratici, principale sostenitore della scelta di affidare la panchina a Fabio Grosso.

«Paratici si trova in una posizione complicata perché è stato lui a scegliere l’allenatore e adesso diventa difficile difenderlo», ha spiegato Orlando. Il tecnico, a suo giudizio, non sarebbe ancora riuscito a trasmettere qualcosa di personale alla squadra. Per questo la prossima trasferta contro il Venezia assume già un’importanza decisiva: un’altra sconfitta potrebbe costringere la società a cambiare guida tecnica.

Orlando si è detto sorpreso da una partenza tanto negativa, spiegando che si sarebbe aspettato una Fiorentina con almeno sei punti dopo tre giornate e già dotata di una precisa identità di gioco. Se la sconfitta all’Olimpico contro la Roma poteva essere accettabile, le prestazioni offerte contro Frosinone e Torino sono state invece definite «raccapriccianti».

L’aspetto più preoccupante riguarda la fragilità mentale del gruppo. Dopo aver incassato il gol, la Fiorentina ha smesso di giocare e non ha mostrato la forza necessaria per reagire. Secondo Orlando, molti calciatori hanno avvertito il peso dei mugugni provenienti dagli spalti e, non avendo ancora maturato una personalità sufficiente, si sono progressivamente spenti fino a lasciare completamente la partita nelle mani del Torino.