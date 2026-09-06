A prescindere dal gol segnato, Mandragora ha confermato d'essere un centrocampista di qualità e quantità. Alla Fiorentina avrebbe fatto comodo, ma Paratici, del quale ci piacerebbe sentire la voce, ha deciso di tagliare col passato. Il campo, per ora, gli sta dando torto
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In tanti lo temevano. L'incubo si è concretizzato al 74'. Botta mancina sotto l'incrocio e 1-1. Rolando Mandragora ha confermato la legge (non scritta) del gol dell'ex. Già nel primo tempo, però, il centrocampista del Torino era andato vicino a timbrare il cartellino in un paio d'occasioni.
Che prestazione di MandragoraLa sua rete (ahi noi) ha impreziosito una prestazione già ottima di per sé. La classica ciliegina sulla torta. In un Torino dal livello qualitativo a dir poco basso, l'ex viola è stato il faro, il costruttore della manovra granata. Tutti (o quasi) i palloni sono passati dai suoi piedi. Geometra e finalizzatore grazie ad un piede sinistro che a Firenze conosciamo bene. Un centrocampista di qualità e, allo stesso tempo, di quantità, capace non solo di dirigere il traffico in mezzo al campo ma anche di fare da schermo alla difesa durante gli attacchi finali tutt'altro che convinti della Fiorentina.
Ma era indispensabile farlo fuori?Non Pirlo, non Xavi (ci mancherebbe), ma un regista utile sicuramente sì. In una parola: risorsa. E qui arriviamo al tasto dolente. Perché, a parere di scrive ma probabilmente non solo, Mandragora avrebbe fatto un gran comodo alla Fiorentina che ora, a nemmeno metà settembre, rivede gli incubi della scorsa stagione. Fabio Paratici, del quale ci farebbe piacere sentire la voce alla luce di un inizio scioccante, ha deciso di tagliare col passato recidendo quasi tutti i rami secchi dell'annata passata. Peccato, però, che Mandragora, sia stato uno dei pochi a salvarsi. Altroché "secco". I tifosi si mangiano le mani, con la speranza che la musica cambi a partire dalla gara contro il Venezia. La beffa dell'ex è stata servita e, probabilmente, non era nemmeno quotata. Piove sul bagnato anche se Firenze è avvolta dall'afa.
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