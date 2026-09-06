In tanti lo temevano. L'incubo si è concretizzato al 74'. Botta mancina sotto l'incrocio e 1-1. Rolando Mandragora ha confermato la legge (non scritta) del gol dell'ex. Già nel primo tempo, però, il centrocampista del Torino era andato vicino a timbrare il cartellino in un paio d'occasioni.

Che prestazione di Mandragora

Ma era indispensabile farlo fuori?

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La sua rete (ahi noi) ha impreziosito una prestazione già ottima di per sé. La classica ciliegina sulla torta. In un Torino dal livello qualitativo a dir poco basso, l'ex viola è stato il faro, il costruttore della manovra granata. Tutti (o quasi) i palloni sono passati dai suoi piedi. Geometra e finalizzatore grazie ad un piede sinistro che a Firenze conosciamo bene.Non Pirlo, non Xavi (ci mancherebbe), ma un regista utile sicuramente sì. In una parola: risorsa. E qui arriviamo al tasto dolente. Perché, a parere di scrive ma probabilmente non solo,Fabio Paratici, del quale ci farebbe piacere sentire la voce alla luce di un inizio scioccante, ha deciso di. Altroché "secco". I tifosi si mangiano le mani, con la speranza che la musica cambi a partire dalla gara contro il Venezia. La beffa dell'ex è stata servita e, probabilmente, non era nemmeno quotata. Piove sul bagnato anche se Firenze è avvolta dall'afa.