L'analisi del tecnico, Alfredo Aglietti, sul momento difficile della Fiorentina in questo inizio di campionato
La tenerezza come unico battito emotivo… questa non è Serie A!
L'allenatore di calcio, Alfredo Aglietti, ha parlato a Viola su RTV38. Queste le sue parole sulla situazione in casa Fiorentina:
In queste tre partite la Fiorentina non ha fatto vedere niente. Siamo indietro su tutto, perché non si vede un barlume di gioco, nessuna idea. Devi iniziare a dare dei segnali. Con il Torino hai la fortuna di andare in vantaggio e poi non hai la forza di tenere la partita. Di cosa si tratta? Questione tattica? Questione fisica? Risulta difficile capire dove intervenire in questo momento. In campo la cattiveria ce la devi avere, giochi nella Fiorentina... Molti ragazzi saranno in difficoltà in questo momento, ma devono capire che il tifoso viola è innamorato perso della sua squadra e l'inizio che ci si aspettava era un altro. Il tifoso ha addosso anche la stagione dello scorso anno e ripartiva con una certa fiducia dopo aver visto il mercato.
Su Grosso e Paratici
Il coro "salta la panchina", però, mi sembra ancora presto. Detto questo, Grosso deve capire dove si trova e prendere la situazione in mano. Io sono convinto che Paratici ci parli quotidianamente con Grosso. Quando te hai una squadra così giovane e non hai leader in campo, il leader o lo è l'allenatore o lo diventa il gioco. Io credo che anche il silenzio, in alcuni casi, sia giusto. Nello spogliatoio son convinto che dia grande forza a Grosso. Servirebbe più una presa di posizione da parte della società per responsabilizzare anche i giocatori, perché loro sembra che non abbiano mai colpe.
Su Mastantuono
Mastantuono è un esterno, ma di che parliamo! È un giocatore forte. Deve imparare a fare meglio l'ultimo passaggio, perché è un po' troppo indinvidualista, ma è un talento vero. Non può essere lui il problema. La partita, per come si era messa, aveva bisogno di un giocatore sull'esterno più di gamba. Ma questo non significa che Grosso non veda più Mastantuono.
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