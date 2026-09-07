La Fiorentina è un caso da studiare. Già fare una stagione come quella scorsa era un qualcosa di inspiegabile. Ritrovarsi punto e a capo un anno dopo (anzi persino peggio), dopo aver cambiato praticamente tutto con un mercato super ambizioso, non trova nessuna spiegazione logica e credo abbia pochi precedenti nella storia del calcio. Di sicuro nessun'altra squadra al mondo - sono pronto a scommetterci - è mai riuscita nell'impresa di perdere 3-0 in casa nel giorno del proprio Centenario contro un avversario sulla carta nettamente inferiore. Il tifoso viola sarà anche abituato ad un destino avverso, ad episodi sfortunati, al "dio del calcio" che volge le spalle alla Fiorentina, ma così è troppo.

Grosso, hai visto il Torino?

L'altra faccia del mercato

Serve una scossa

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Insomma ci sono cose che si fa fatica a spiegare. Ma ce ne sono altre riconducibili ad errori di valutazione e scelte sbagliate., perchè niente può giustificare. Assemblare una squadra completamente nuova non è semplice, ma, eppure è una tragedia. Anchedi cui 5 (Perri, Mandragora, Belghali, Patterson e Bragança) arrivati negli ultimissimi giorni di mercato, però si è vista un'idea di squadra.Poi ci sono gli errori di Paratici.dissi che il rischio più grande dell'intrigante mercato viola era stato quello di, senza farli affiancare da elementi di esperienza e personalità, e. Ho ricevuto molti commenti contrari, legittimi, ma col passare delle partite quella sensazione sta diventando certezza. E, che si sta rivelando completamente sbagliata. C'è un problema di carisma ma, è un allenatore che difende basso e riparte mentre la rosa è fatta per un calcio di palleggio e di dominio.Ha senso andare avanti?, aspettare altre 2/3 partite - se le cose non miglioreranno all'improvviso - potrebbe far sprofondare la squadra nello stesso terribile tunnel dell'anno scorso. E ci ricordiamo quanto fu lungo e faticoso per Vanoli rianimare quella squadra. Personalmente cambierei subito, sul mercato ci sono allenatori bravi a cui affidarsiper provare a dare una scossa immediata. Certezze ovviamente non ce ne sono e se Grosso invece venisse confermato,già a partire da Venezia. Non c'è più tempo per rimandare.