Ufficiale, Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato
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La voce era nell'aria, ma la Fiorentina non ha voluto perdere altro tempo: ufficiale l'esonero di Fabio Grosso dal ruolo di allenatore. Di seguito il comunicato viola:
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
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