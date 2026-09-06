Ufficiale, Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato

Redazione VN
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La voce era nell'aria, ma la Fiorentina non ha voluto perdere altro tempo: ufficiale l'esonero di Fabio Grosso dal ruolo di allenatore. Di seguito il comunicato viola:

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
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