L'annuncio è arrivato a tarda sera, con un freddo comunicato di poche righe: Fabio Grosso non è più l’allenatore della Fiorentina, sollevato dall’incarico dopo solo quattro partite ufficiali e due mesi scarsi di lavoro.

L’avventura in viola dell’eroe di Berlino è durata giusto il tempo di inanellare una serie di record negativi. [... ]Così la parola “pazienza”, sbandierata in continuazione in quest’ultimo periodo anche per giustificare la falsa partenza è stata spazzata via dopo il ribaltone del Toro e sostituita da “urgenza”.

Nelle prossime ore si deciderà il nome del suo successore: l’urgenza è d’obbligo perché tra quattro giorni, ovvero venerdì la squadra tornerà in campo contro il Venezia: tra i papabili ci sono gli ex Vanoli e Palladino ma anche Gilardino e Thiago Motta. E occhio alle sorprese che arrivano dall’estero come Conceicao. (Gazzetta.it)