Paolo Vanoli non è l'unica pista sondata
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Non solo Paolo Vanoli, Fabio Paratici sta sondando diversi nomi per sostituire l'uscente Fabio Grosso.
L'ex Torino sarebbe il primo nome per la panchina viola, ma secondo quanto riportato da Nicolò Schira altri due nomi si sarebbero offerti per allenare la squadra di Firenze: Thiago Motta e Sergio Conceicao. Entrambi senza squadra, sarebbero due opzioni per la panchina viola.
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