Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. In queste ore Fabio Paratici ha partorito la scelta di cambiare direzione tecnica alla squadre e adesso si è aperto un casting su chi può prendere il suo posto.

Secondo Gianluca Di Marzio, Paolo Vanoli potrebbe tornare a essere lui l'allenatore viola. Dopo la salvezza dello scorso anno, l'ex Torino tornerebbe in una piazza che lo ricorda con affetto nonostante la stagione complicata.

.@acffiorentina, per la panchina prende quota l’ipotesi del ritorno di Vanoli — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 6, 2026