Fabio Paratici ha partorito la scelta di cambiare direzione tecnica

Redazione VN
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Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. In queste ore Fabio Paratici ha partorito la scelta di cambiare direzione tecnica alla squadre e adesso si è aperto un casting su chi può prendere il suo posto.

Secondo Gianluca Di Marzio, Paolo Vanoli potrebbe tornare a essere lui l'allenatore viola. Dopo la salvezza dello scorso anno, l'ex Torino tornerebbe in una piazza che lo ricorda con affetto nonostante la stagione complicata.

FIORENTINA VS ATALANTA

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