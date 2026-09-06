VIDEO - Vlahovic perde la testa contro Skriniar: mani al collo e offese in italiano

Dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, rimediata nel pomeriggio di sabato, al Franchi, contro il Torino, la situazione legata al futuro di Fabio Grosso inizia a farsi calda. Infatti, secondo quanto raccolto da Nicolò Schira, la Fiorentina nelle prossime ore avrebbe in programma un summit per parlare della posizione del suo allenatore e per fare tutte le valutazioni del caso. Secondo l'esperto di mercato la posizione di Grosso potrebbe essere a forte rischio dopo il ko con i granata, anche se la dirigenza è orientata a concedere ancora fiudica (almeno per il momento) al tecnico ex Sassuolo.