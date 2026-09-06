Il commento del giornalista, Angelo Giorgetti, sulla situazione in casa Fiorentina
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Il giornalista Angelo Giorgetti, durante Viola su RTV38, ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta arrivata in campionato. Queste le sue parole:
Questo caos nasce anche perché c'è stato un rimescolone totale, sono stati cambiati circa 52 giocatori su 60 tra prima squadra e Primavera. E molti di quelli che vanno in campo ancora non si conoscono. Ora Grosso è arrivato al limite, quindi deve trovare qualcosa di nuovo.
Su Paratici
Penso che Paratici ha saputo arrivare prima degli altri su alcuni giocatori, di ottimo livello, senza però avere un'idea precisa se fossero utili alla causa o meno. Non so quanto questo sia stato fatto di pari passo con Grosso. Sono sicuro che adesso Paratici ci debba mettere la faccia. Me lo aspettavo con la Roma e ancora di più con il Frosinone. Non deve sostenere Grosso solo davanti ai giocatori, ma anche davanti al pubblico. In questo momento sembra quasi che l'allenatore viola sia lasciato un po' allo sbando. Sarebbe giusto che ci mettesse la faccia.
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