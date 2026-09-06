La vittoria in rimonta per 2-1 della Roma contro l’Atalanta ha lasciato pesanti strascichi nel dopo partita. Dopo le tensioni in campo e le proteste bergamasche per l’espulsione di Gaetano, il clima è rimasto acceso anche nella zona riservata ai pullman delle squadre.

Secondo alcuni testimoni, Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta e vicepresidente della Lega Serie A, avrebbe avuto un duro confronto con Tony D’Amico, attuale direttore sportivo della Roma ed ex dirigente nerazzurro. Percassi avrebbe rivolto parole pesanti a D’Amico, che non avrebbe replicato e si sarebbe diretto verso l’uscita, seguito fino ai parcheggi dal dirigente atalantino.

Per riportare la calma è stato necessario l’intervento della sicurezza. Alla base dell’episodio potrebbe esserci anche il difficile rapporto tra i due, segnato dal travagliato addio di D’Amico all’Atalanta e dal lungo tentativo del club bergamasco di ostacolarne il passaggio alla Roma.