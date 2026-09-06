La partita di Franco Mastantuono contro il Torino è durata appena 45 minuti. All’intervallo Fabio Grosso ha sostituito il giovane argentino con Gnonto, compiendo una scelta sorprendente in una gara già delicatissima. Non si può parlare di bocciatura definitiva, ma la decisione ha avuto un significato soprattutto tattico.

Mastantuono, infatti, garantisce qualità, accelerazioni e capacità di costruire la manovra, ma tende a sacrificare la fase difensiva e talvolta eccede nelle iniziative personali. L’ingresso di Gnonto ha assicurato per una ventina di minuti maggiore equilibrio alla fascia e ha fornito a Grosso la risposta tattica che stava cercando.

La sostituzione solleva però alcuni interrogativi sul futuro dell’argentino: quando e quanto potranno essere sfruttate le sue qualità nel sistema di gioco dell’allenatore? Togliere dopo un solo tempo un talento arrivato dal Real Madrid, durante una partita poi diventata drammatica per la Fiorentina, potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Lo scrive la Nazione.