Una squadra cotta dai 34 gradi è solo quella di casa, una Fiorentina spenta, fischiata e contestata. La Viola dopo la partenza petto in fuori si ritrae, non sa combinare due passaggi decenti, lancia a vuoto, mentre il Toro prende il governo del match con il movimento di Vlasic, seconda punta di nome ma non di fatto, visto il continuo frullio ovunque, e le incursioni di Cacciamani.

Abate all'inizio rinuncia a Simeone ma poi lo mette per la rimonta. Il Toro è più sicuro, manca un po' di cattiveria nella conclusione. I viola, fischiati già al 21' , sono spaesati, la mancata conoscenza fra i nuovi è molto evidenziata, anche se parecchi sono insieme da più di un mese. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.